Niente, niente, niente, ma soprattutto. Il nuovo regolamento della Polizia Municipale approvato dal Consiglio comunale diè destinato a far discutere: al fianco di divieti già visti, triti e ritriti, come appunto le bevande con contenitori in vetro o il divieto di bere all’aperto, si sono fatte spazio nel provvedimento alcune norme a dir poco singolari.Il regolamento, presentato dall’assessore alla sicurezzacome «necessario aggiornamento»,: l’articolo 37 punisce con unachi sosta in gruppo davanti agli esercizi pubblici fuori dagli spazi autorizzati. L’articolo 34 vieta i contenitori in vetro non solo per i locali notturni,, come le panetterie.E dulcis in fundo, l’opposizione ha polemizzato anche sull’articolo che vieta gli abiti che offendano il comune senso del pudore. «Chi stabilisce questo criterio?», si è chiesto l’ex sindacoE in effetti non sarà facile stabilire, tra le donne che affolleranno le strade, i locali, le discoteche di Novara, quali avranno un abbigliamento consono e quali no. Lo stesso ex sindaco insiste molto anche sul divieto di. «Non ci sono stalli a sufficienza, è un regolamento inapplicabile - ha detto a La Stampa - e anche se il Comune volesse multare, non potrebbe perché non ha l’organico per i controlli».