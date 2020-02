Social media 2019: in Italia è Youtube il più usato, boom di Tik Tok. Su Facebook spendiamo la maggior parte del nostro tempo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 14:29

Gliutilizzano sempre di più i, ma le modalità e i tempi di fruizione dipendono non solo dal singolo social network, ma anche e soprattutto dai dispositivi con cui viene effettuata la navigazione. Sono questi, in primissima analisi, i dati che emergono dall'analisi pubblicate sul blog Vincos , di Vincenzo Cosenza, che ha comparato l'utilizzo deida parte degli italiani nelcon quello dell'anno precedente. Vincenzo Cosenza è uno dei principali analisti di social media in Italia e Chief Marketing Officer a BuzzooleNel 2018 c'era stato un clamoroso sorpasso disu: la piattaforma di video di Google era diventata il social media più utilizzato degli italiani, ai danni del social network di Mark Zuckerberg. Un trend confermato anche nel 2019: gli italiani che hanno utilizzato almeno una volta YouTube sono stati circa 36 milioni e 173mila, mentre quelli che hanno effettuato un accesso a Facebook sono appena meno di 36 milioni. Il vantaggio, in questo caso, dipende anche dal fatto che YouTube, rispetto a Facebook, non comporta l'obbligo della registrazione dell'utente per il suo utilizzo.In terza posizione, non sorprende la conferma di: il social network delle foto, che ha fatto la fortuna di tanti influencer, registra un incremento rispetto all'anno precedente e si attesta stabilmente sul podio (oltre 27 milioni di accessi e un +15,6% rispetto al 2018). Al quarto posto troviamo, il social network professionale, che però presenta un difetto strutturale: molti lo usano, ma per poco tempo, come testimoniano i ridottissimi tempi di permanenza. Al quinto posto c'è, che registra un incremento del 35% rispetto al 2018.Continua a crescere anche: sono oltre 10 milioni gli italiani che lo hanno utilizzato almeno una volta nel 2019, mentre subito dietro c'è, il social network cinese in voga tra gli adolescenti, che ha vissuto un vero e proprio anno di grazia (3,6 milioni di utenti in Italia e +388% rispetto al 2018). Seguono(in crescita) e(in calo fisiologico ormai da anni).Il numero degli utenti, da solo, non può bastare per definire le modalità e i tempi di utilizzo dei social media in Italia. L'analisi di, tra l'altro, considera la Total Digital Audience, che però non contempla l'utilizzo tramite mobile da parte degli utenti minorenni. Questo, quindi, finisce per comportare una sottostima nei dati che riguardano i social network più utilizzati dagli adolescenti, come TikTok e Snapchat. Se si considerano i tempi di utilizzo, le cose cambiano rispetto al numero di utenti unici.Facebook, infatti, ha un tempo di permanenza decisamente maggiore di YouTube (16 ore e 24 minuti al mese per utente, contro le sei ore della piattaforma video di Google, superata in questo senso anche da Instagram, usato in media per circa sette ore). Dal punto di vista dei tempi di permanenza, crescono in maniera esponenziale Twitter (3 ore e 48 minuti) e TikTok (2 ore e 45 minuti), mentre Tumblr, sempre meno usato, può comunque vantare un'utenza decisamente attiva e affezionata (tempo medio pari a poco più di un'ora) e supera comunque Pinterest e Snapchat.I dati di Vincos fanno anche emergere una linea di demarcazione netta tra i social media utilizzati in mobilità da smartphone e quelli utilizzati con la navigazione da browser col pc. Nella prima categoria troviamo Instagram, Twitter, TikTok e Snapchat, nella seconda invece YouTube, Pinterest e Tumblr.