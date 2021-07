Wimbledon, Federer eliminato tra gli applausi: Hurkacz vince in tre set

Roger Federer non ce l’ha fatta ad arrivare in semifinale a Wimbledon. Contro il polacco Hurkacz, il campione svizzero si è dovuto arrendere in tre set: 6-3, 7-6, 6-0 il punteggio finale. Hubert Hurkacz (numero 16 del ranking) approda dunque tra i primi quattro e si giocherà la finalissima contro il vincitore dell’ultimo quarto di finale tra Matteo Berrettini e Auger-Aliassime. Federer agli ottavi aveva eliminato l'altro azzurro Lorenzo Sonego.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 19:41

