Tennis, Wimbledon impone le regole: multa di 14mila sterline ai giocatori che violano la "bolla"

Martedì una conferenza stampa dell'All England Club traccerà la forma dell'atteso torneo di Wimbledon di questa estate. Gran parte dell'attenzione riguarderà i protocolli rigidi del torneo, che probabilmente includeranno multe di 14.400 sterline per scoraggiare potenziali violatori di regole, in particolare riguardo i giocatori chiamati a rimanere nella cosiddetta "bolla".

In linea con la loro reputazione di prudenza, si sta pianificando un evento estremamente cauto in cui ogni giocatore, anche Andy Murray, che vive a una dozzina di miglia di distanza a Oxshott, dovrà soggiornare in un hotel "biosicuro".

Il torneo inizierà il 28 giugno, una settimana dopo la data finale sulla tabella di marcia del governo verso il ritorno alla normalità. La vista di appassionati e tifosi, che si mescolano allegramente per le strade di Londra, mangiando e bevendo, potrebbe non essere gradita ai giocatori che indossano la mascherina mentre vengono spinti avanti e indietro tra il club e i loro alberghi. In questa situazione, le sanzioni potrebbero essere l'unico modo per impedire ad alcuni membri dello spogliatoio, in particolare quelli affamati di opportunità sociali, di violare le garanzie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 23:50

