Tennis Trophy Joy of Moving arriva a Roma, presentati i Master finali di fine luglio nella Capitale

La 17esima edizione del “Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving” è sempre più vicina al Master finale di Roma. L’evento conclusivo del circuito promozionale giovanile si disputerà quest’anno dal 23 al 31 luglio, e il 30 e 31 dello stesso mese per lo Junior Wheelchair, presso l’Accademia Max Giusti Play Pisana, il Forum Sport Center e il Tennis Club Kipling.

Al Master di Roma saranno in gara i vincitori e i finalisti delle tappe del circuito partite a febbraio, che hanno visto migliaia di under sfidarsi nei tornei di 17 regioni d’Italia, così come i semifinalisti delle 14 tappe speciali in programma presso i Centri Estivi FIT di Bardonecchia, Brallo, Serramazzoni, Castel di Sangro, Paderno del Grappa e Scoglitti. La prova finale del 'Tennis Trophy' è stata presentata al Foro Italico di Roma presso WeSportUp, attraverso una conferenza stampa a cui hanno partecipato diversi esponenti della Federazione e dell'organizzazione del circuito.

Gianni Milan, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis, ha sottolineato la grande importanza del circuito promozionale giovanile: “Il ‘Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving’ è uno strumento fondamentale che serve per insegnare ai più giovani come si possa fare sport anche senza diventare campioni e, anzi, che si deve continuare a farlo qualsiasi siano i risultati ottenuti. In competizioni come questa c’è sempre un agonismo ludico, che forse più che ai livelli più alti del tennis si esprime in un vero fair-play”. Una particolare attenzione è infatti riservata al rispetto delle regole e degli avversari, valore rilevante nello sport come nella vita. In ogni tappa del circuito viene assegnato il Premio Fair Play proprio all’under che si è distinto più di tutti in lealtà e in sportività, il riconoscimento più importante del circuito.

Il circuito è organizzato da Erregi Italia, in collaborazione con la FIT e Ferrero attraverso il progetto ‘Kinder Joy of moving’ che promuove per i giovani stili di vita sani ed attivi e supporta la diffusione del tennis, sia attraverso il Trofeo sia tramite il progetto “Racchette in Classe”. A tal proposito è intervenuto Massimo Castiglia, responsabile sponsorizzazioni ed eventi di Ferrero Italia: “Il messaggio che vogliamo dare attraverso questo progetto è soprattutto di inclusione dal punto di vista culturale, con l’obiettivo di dare una svolta sotto questo aspetto e abbattere le barriere. Due settimane fa nell’Open Day dedicato al tennis in carrozzina presso il TC Match Ball di Bra abbiamo avuto modo di far scendere in campo tanti ragazzi che hanno preso la racchetta in mano per la prima volta e questo ha avuto un impatto anche sui coetanei cosiddetti normodotati”.

In palio con il Master conclusivo c'è, infatti, anche il primo titolo del circuito Junior Wheelchair con i migliori giocatori che si sfideranno sui campi dell’Accademia Max Giusti Play Pisana. La loro partecipazione manda un messaggio importante, che va ben oltre l’aspetto ludico-sportivo e rappresenta un tassello fondante del principio di inclusione e uguaglianza. Proprio di questo argomento ha parlato anche il responsabile organizzativo FIT Gianluca Vignali, che è intervenuto nella conferenza stampa affermando: “Abbiamo creato un settore junior per il tennis in carrozzina e a tal proposito vorrei ricordare che il primo vincitore del circuito, Francesco Felici, è adesso n. 29 di categoria e in lotta per un posto nel Master internazionale di fine anno in Francia. Ciò che ci rende maggiormente orgogliosi è aver dato una possibilità a tanti bambini che non sapevano di poter giocare con questa spontaneità e di potersi confrontare ad armi pari su un campo da tennis”.

Sotto l’aspetto gestionale Rita Grande, coordinatrice del progetto ‘Tennis Trophy’ nonché ex campionessa di tennis, e il responsabile dell’ufficio organizzativo FIT tornei Mauricio Rosciani hanno ribadito l’impegno del circuito per l'inclusione e la promozione dello sport a qualsiasi livello e hanno annunciato: “Ogni anno apportiamo qualche modifica e per questa edizione abbiamo pensato di rendere le qualificazioni oltre che qualitative anche quantitative. Per i tornei con il maggior numero di iscritti si qualificheranno al Master finale, oltre ai vincitori e ai finalisti, anche i semifinalisti. Dal 1° giugno prossimo ci si potrà iscrivere e di lì a pochi giorni annunceremo tutte le informazioni logistiche”.

Rita Grande ha inoltre espresso tutto l’orgoglio per un altro importante aspetto del circuito promozionale giovanile: i sette vincitori e i sette finalisti del Master di Roma, per gli under nati tra il 2013 e il 2010, potranno partecipare al Master Internazionale del circuito ‘Kinder Joy of moving Tennis Trophy’ organizzato presso la prestigiosa Rafa Nadal Academy dal 31 ottobre al 3 novembre prossimi, usufruendo dell’ospitalità offerta grazie al ‘Premio UCA Assicurazione’ e al ‘Premio Kinder Joy of moving’.

