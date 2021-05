Berrettini, esordio con vittoria. Sinner-Nadal vale come una finale

Nonostante la pioggia, il cielo è azzurro al Foro Italico, almeno per quanto riguarda gli uomini. È arrivato il tanto atteso esordio di Matteo Berrettini, fresco finalista al Masters 1000 di Madrid e pronto a incantare anche nella sua Roma. Il numero 9 del mondo ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sul georgiano n.30 Basilashvili, sconfitto per 4-6 6-2 6-4. Una rimonta dovuta soprattutto alla tenuta mentale di Matteo, bravo a mantenere la concentrazione nelle fasi finali del match. “Lui giocava molto bene, era molto continuo e non aveva mai cali di tensione” ha commentato l’azzurro in conferenza stampa. “Io mi sono scavato dentro e ho tirato fuori tutto quello che avevo, con la mentalità giusta. La chiave della partita è stata decisamente la testa”. Ora Matteo attende l’australiano numero 42 del mondo Millman. “È un gran lottatore, sarà una bella battaglia, ma so che posso vincere e dopo oggi ho molta fiducia”. Obiettivo gli ottavi di finale, quando finalmente si potrà contare anche sul supporto del pubblico, pur se in numero limitato. “È stato triste giocare nel Centrale vuoto - ha ammesso Berrettini - oggi durante il match immaginavo lo stadio pieno: pensare di poter contare sul tifo da giovedì mi ha dato la carica per andare avanti. Per fortuna qui a Roma c’è la mia famiglia, è decisamente un’arma in più”.

Grande carica anche per Lorenzo Sonego, protagonista di una splendida vittoria, nel giorno del suo 26esimo compleanno, sul francese Monfils (6-4 5-7 6-4). Il torinese tornerà in campo nel derby azzurro contro Gianluca Mager: comunque vada, un italiano è già agli ottavi. “Io e Gianluca siamo molto amici” ha detto Sonego. “Ieri ero alla sua partita a tifare per lui e lui oggi è venuto a fare il tifo per me. È molto in forma in questo periodo, sulla terra si trova bene, sarà dura. Il mio obiettivo è solo quello di giocare tutti i punti e il resto lo vedremo”.

Niente da fare, invece, per Lorenzo Musetti, eliminato con un doppio 6-4 dal gigante statunitense Opelka. Male anche le donne: dopo la sconfitta di ieri sera di Camila Giorgi, salutano il Foro Italico le altre due azzurre rimaste in tabellone. Martina Trevisan si è lasciata rimontare dalla kazaka Shvedova, vincente con il punteggio di 0-6 7-6 7-6, mentre Elisabetta Cocciaretto ha ceduto 7-6 6-2 alla francese Garcia.

Esordio positivo - con un po’ di nervosismo - per il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Nonostante le due ore di stop per pioggia, il serbo non ha avuto troppi problemi a sconfiggere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-3 7-6. “Mi sono arrabbiato perché abbiamo giocato per molto tempo sotto l’acqua” ha ammesso Nole, protagonista di una sfuriata con l’arbitro prima dell’interruzione, sul 5 pari del secondo set. “Domani mi allenerò per affinare alcuni aspetti, ma sono contento della vittoria”.

Il big match di domani sarà il debutto di Rafa Nadal, opposto alla stella Jannik Sinner. “Sono felice di essere a Roma” ha ammesso lo spagnolo nella classica conferenza stampa pre-torneo. “Giocare contro Jannik è uno degli esordi più difficili che mi potessero capitare. Sta migliorando ogni giorno, è in fiducia e ha giocato molto bene al Masters di Miami. Non vedo l’ora di scendere in campo”.

