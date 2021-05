Roland Garros, Sinner salva un match point e poi vince in rimonta con Herbert

Vittoria con grandi sofferenze, all'esordio al Roland Garros, per Sinner che, dopo aver salvato un match point nel quarto set, riesce a rimontare e a portare a casa un match durissimo contro Herbert (6-1, 4-6, 6-7, 7-5, 6-4 i parziali a favore dell'azzurro). Dopo un primo set dominato, l'altoatesino inizia a sbagliare troppo dal fondo. Il francese ne approfitta e si porta sul 2-1 nel computo dei set. Nel quarto, il 30enne transalpino ha anche un match point ma lo spreca. Sinner si rianima mentre Herbert perde lucidità. Ad inizio quinto set, il break che vale il successo per il 19enne tennista italiano dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

PRIMO SET - Grande avvio di Sinner che strappa subito il servizio ad Herbert. Le difficoltà del francese sono oggettive. La profondità e la potenza dei colpi dell'altoatesino fanno la differenza. Arriva così il secondo break a favore dell'azzurro che scappa sul 4-1. In un amen, 6-1 Sinner (in soli 25' di gioco).

SECONDO SET - Herbert non ci sta a fare da semplice spettatore. Il francese si conquista una palla break ma Sinner non si distrae. Nel terzo gioco, Herbert è perfetto e sorprende l'azzurro: 2-1 e un break di vantaggio per il 30enne transalpino. Rabbiosa reazione di Sinner che controbrekka il rivale nel gioco successivo. Sul 3-3, Sinner perde ancora il servizio e il set se lo porta a casa Herbert (6-4), complice qualche errore di troppo da fondo della giovane promessa azzurra.

TERZO SET - Ancora difficoltà per Sinner che continua a commettere tanti errori gratuiti negli scambi da fondo. Doppio break di Herbert che vola sul 5-2. L'azzurro, con orgoglio, recupera un break di svantaggio e, sul 5-4 per il francese, gioca un game straordinario, portandosi sul 5-5. Si va al tie-break. La fretta è cattiva consigliera. L'azzurro è poco preciso e il set va ad Herbert (7-4).

QUARTO SET - Inizio nel segno dell'equilibrio poi sul 4-3 a favore di Herbert, Sinner concede ben cinque palle break sul proprio turno di battuta. Con grande fatica ma anche estrema classe, il 19enne azzurro mantiene il gioco. Herbert conquista una palla match sul 5-4 a suo favore ma la fallisce malamente. L'altoatesino si salva nuovamente: 5-5. Sul proprio turno di servizio, il francese va in tilt: due doppi falli e arriva il break di Sinner.

QUINTO SET - Scampato il pericolo, Sinner parte decisamente più fluido. Subito break. Herbert fatica a dare continuità al suo gioco. Sinner scappa sul 3-1. Il rivale prova a rientrare ma non ha più le energie fisiche e mentali necessarie. L'altoatesino non si guarda più indietro, chiude 6-4, e festeggia una vittoria davvero complicata nel suo primo turno al Roland Garros.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 14:46

