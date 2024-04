Sinner, anche Pietrangeli lo incorona: «È già il più forte, non sono invidioso. Un consiglio? Che perda qualche partita»

di Redazione Web

Jannik Sinner ha messo d'accordo davvero tutti. L'ultimo trionfo al Master di Miami ha esaltato anche Nicola Pietrangeli, che in passato aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni sull'altoatesino. «Sinner è numero 2 solo per il computer, in realtà è già un numero 1 ha detto al Corriere - Io invidioso? Ci mancherebbe. Tempo fa hanno cercato di mettermi contro di lui ma sarei uno stupido a fare una roba del genere. Ho solo detto che non gli basterebbero due vite per battere tutti i miei record ma solo perché sono sicuro che non possa raggiungere il mio numero di partite in Coppa Davis. È questione di matematica. Gli altri primati li supererà ed è giusto che sia così».

Un consiglio per Sinner

«Sta dominando il tennis mondiale. Quali consigli potrei dargli? Credo che nessuno possa osare farlo, nemmeno io. Mi viene in mente solo una speranza, senza che nessuno la interpreti male: che perda qualche partita ogni tanto. Fosse anche solo per avere un minimo di riposo», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 10:29

