Sinner, sarà Djokovic l'avversario in finale: Alcaraz battuto in due set

Jannik Sinner, sarà Nole Djokovic l'avversario in finale alle Atp Finals di Torino. In serata ha battuto in due set lo spagnolo Alcaraz 6-3 6-2. La finale si giocherà domenica pomeriggio.

La finalissima

Sarà la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ad assegnare il titolo di campione delle Atp Finals 2023. La gara si giocherà domani dalle 18 al Pala Alpitour di Torino. Il numero 1 al mondo, è arrivato in finale dopo aver sconfitto - in un'ora e 28 minuti di gioco - lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set: 6-3, 6-2 il punteggio. Finora il campione serbo e il giovane talento azzurro si sono affrontati quattro volte: tre volte ha vinto Nole e una Jannik (7-5, 6-7, 7-6 quattro giorni fa durante la prima fase delle Atp Finals).

