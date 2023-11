Sinner in finale Atp Finals, a che ora si gioca e dove vederla in tv

di Redazione web

Jannik Sinner in finale dopo aver battuto in tre set Medvedev alle Atp Finals di tennis a Torino. Continua la cavalcata trionfale dell'azzurro che ora aspetta di conoscere il suo avversario.

La finale di Sinner alle Atp Finals è in agenda domenica 19 novembre, non prima delle ore 17. La partita, dunque, si giocherà nel pomeriggio e non in serata. In palio, tra l'altro, c'è un montepremi monstre.

Finale Sinner Atp Finals

L'avversario Sinner ancora non conosce il nome dell'avversario della finale. Uscirà però dal confronto tra Djokovic (già battuto nel girone) e Alcaraz, i protagonisti dell'altra semifinale in notturna.

La finale in tv

La finale tra Sinner e Djokovic o Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv sia su Sky che sulla Rai. In streaming su Sky Go e Rai Play.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 17:46

