Sinner, quanto ha guadagnato battendo Djokovic? Pioggia di milioni alle Atp Finals: il bottino in caso di vittoria finale

Jannik Sinner, quanto guadagnerà in caso di vittoria delle Atp Finals di tennis a Torino? E quale cifra ha intascato battendo il numero uno al mondo Nole Djokovic? Jannik Sinner sembra aver convinto la marea di appassionati. La vittoria su Djokovic è stata accompagnata dal boato e dai cori dei 15mila al Pala Alpi Tour, senza far mancare nemmeno un secondo il supporto al proprio beniamino. Non si tratta però solo di tifo. I tanti tifosi di tennis italiani sono convinti che il classe 2001 possa arrivare fino in fondo e trionfare nel torneo: secondo i dati raccolti dagli analisti di Snai, infatti, ben il 65% degli appassionati ha puntato sulla vittoria finale di Sinner ancora prima che il torneo prendesse il via. E assieme alla fiducia generale, arriveranno anche un sacco di soldi.