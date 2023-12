Sinner, sorpresa a Maranello al volante della Ferrari: «Il suono del Cavallino è unico»

di Redazione web

Oltre alla festa a San Siro per Milan-Borussia Dortmund di Champions League, Jannik Sinner si è concesso un altro giorno da ricordare. Il numero 4 del mondo, il tennista più amato dai tifosi nel 2023, ha varcato per la prima volta i cancelli di Maranello, quartier generale della Ferrari.

«Sia il tennis che l'automobilismo sono considerati sport individuali, perché in campo o sulla monoposto si è soli - ha detto Sinner, come riporta il sito ufficiale della Ferrari -. Ma per ognuno di noi è fondamentale avere alle spalle una squadra che lavori in armonia per il raggiungimento di un obiettivo. E i sacrifici che fanno i componenti del team sono gli stessi di chi gioca o chi guida.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 22:06

