Sinner, Cortellesi e Berlusconi: il 2023 degli italiani su Google

di Mario Landi

Sinner, il giovane talento del nostro tennis che ha fatto riesplodere la popolarità di questo sport, è primo nella classifica dei personaggi di “Un anno di ricerche su Google'”. È seguito dall'attaccante belgadella Roma, Romelu Lukaku, e dall'evergreen Peppino di Capri.

Molto seguito - così come al box-office - il film di Paola Cortellesi “C'è ancora domani”. In ordine sparso ci sono anche Marta Fascina, Elly Schlein e Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. La guerra in Medio Oriente, la Striscia di Gaza, Hamas e i kibbutz sono invece i termini che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca nelle classifiche dei “perché” e “cos'è”; insieme al 41bis, ChatGpt - il popolare software che ha dato uno scossa all'intelligenza artificiale - e Fabio Fazio che ha lasciato la Rai.

Tra i personaggi celebri che sono venuti a mancare nel 2023, gli italiani hanno cercato Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi, uno dei pochi politici presenti in classifica, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno, Gianluca Vialli, Francesco Nuti, l'ex star di Friends Matthew Perry, Tina Turner, Michela Murgia e Gina Lollobrigida.

Nella classifica dei “cosa significa?”, invece, ai primi posti ci sono i termini lutto nazionale, transgender, Papa emerito, e anche “Apayinye”, una parola-mistero dell'algoritmo, nata su TikTok e usata in risposta a chi non capisce una domanda.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA