Sinner colpisce il fisioterapista con una pallata proprio li e non riesce a smettere di ridere

Il mondo dello sport è spesso teatro di momenti esilaranti e imprevedibili, che riescono a catturare l'attenzione del pubblico e che diventano virali sui social.

Uno di questi episodi è avvenuto durante l’incontro di tennis tra Jannik Sinner e Christopher O’Connell ai Miami Open, quando il giocatore italiano si è diventato protagonista di una scena isilarante che ha coinvolto il suo fisioterapista.

Il buon cuore di Sinner colpisce tutti: cosa fa durante la partita per aiutare uno spettatore che si è sentito male

Cosa è successo?

In un momento apparentemente ordinario durante una sessione di gioco, in risposta a un servizio dell’avversario, il tennista ha involontariamente colpito con una palla le parti basse del suo terapeuta. L'accaduto ha scatenato un'ondata di risate contagiose, che hanno reso difficile per entrambi recuperare compostezza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 10:50

