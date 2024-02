Alcaraz, le sue condizioni dopo l'infortunio: «Ho solo una distorsione alla caviglia, tornerò presto»

di Redazione web

Carlos Alcaraz ha rasserenato i tifosi riguardo le sue condizioni fisiche: «Ho solo una distorsione laterale alla caviglia». Il tennista spagnolo nei giorni scorsi ha abbandonato l'Atp di Rio de Janeiro a causa di un problema all'articolazione inferiore, che ha richiesto l'intervento dei fisioterapisti in campo. Durante il match con Thiago Monteiro (117 Atp), il numero 2 al mondo ha dato forfait portandosi spesso l'asicugamano al volto durante il trattamento a bordocampo per nascondere il dolore.



Sul suo account Instagram che l'infortunio lo terrà lontano dai campi solo per «qualche giorno» e non comprometterà la sua presenza al Masters 1000 di Indian Wells, in programma a inizio marzo.

Alcaraz ha intenzione di difendere il suo titolo a Indian Wells (3-17 marzo) e di onorare l'invito per un match di esibizione a Las Vegas contro il connazionale Rafael Nadal il 3 marzo. Alcaraz ha avuto un inizio difficile nel 2024. Prima dell'infortunio, è stato eliminato nei quarti di finale degli Australian Open a gennaio e poi nelle semifinali del torneo su terra battuta di Buenos Aires, dove era il campione in carica, la scorsa settimana.

Alcaraz, infortunio alla caviglia e ritiro dal torneo di Rio: cosa cambia per Sinner (e per il ranking)

Il messaggio

Il tennista ha pubblicato sul suo profilo ufficiale proprio l'immagine che lo vede preoccupato a bordo campo. A questa ha affiancato un lungo messaggio in cui spiega la situazione: «Ho svolto un esame medico alla mia caviglia dopo l'infortunio di ieri. Dopo aver incontrato il mio dottore e il fisioterapista, la diagnosi è una distorsione laterale di secondo grado. Mi terrà fuori per qualche giorno! Ci vediamo a Las Vegas e Indian Wells».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA