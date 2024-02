Jannik Sinner nuovo numero 3 al mondo: «Per me e l'Italia vale tanto, ma è solo un numero». Superato Panatta

Tutto come da copione nella semifinale del torneo di Rotterdam tra Jannik Sinner e l'olandese Taloon Griekspoor, vinta in due set dall'azzurro che domani sfiderà per il titolo l'australiano Alex De Minaur. Ma non è per niente normale la peraltro prevista conseguenza, l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, perchè Sinner sarà il secondo italiano di sempre a farlo dopo Nicola Pietrangeli, numero tre a fine 1959 e fine 1960, ma Sinner è il primo in epoca Atp, dove Adriano Panatta si era fermato al numero 4.