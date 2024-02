Sinner, il numero 2 al mondo più vicino: Alcaraz si ritira a Rio, ecco quando può arrivare il sorpasso

di Redazione web

Jannik Sinner si avvicina al numero 2 nella classifica Atp. Il tennista italiano, appena diventato numero 3 al mondo (mai nessun italiano ci era riuscito in era Open) con la vittoria a Rotterdam e il sorpasso a Medvedev, vede già la possibilità di scavalcare lo spagnolo, che nella notte si è ritirato nel torneo Atp di Rio.

Quando Sinner può diventare numero 2 al mondo

Nella classifica Atp Carlos Alcaraz ora precede Jannik Sinner di soli 535 punti e ne ha 1.000 da difendere il mese prossimo, nel torneo sul cemento di Indian Wells, in California. Il ritiro per infortunio nel primo turno del Rio Open potrebbe costare allo spagnolo il posto di numero 2 del mondo a favore dell'azzurro, fresco vincitore a Rotterdam.

Alcaraz non vince un titolo Atp dal successo a Wimbledon contro Novak Djokovic, lo scorso luglio. A Rio si gioca sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro, dove la pioggia aveva ritardato l'inizio della partita di tre ore. Lo spagnolo ha però escluso responsabilità del terreno: "Non è un problema del campo, mi sono infortunato cambiando direzione e questo succede su questo tipo di superficie", ha poi spiegato. Il suo staff medico non sembra comunque preoccupato: "Credono non sia grave" ha concluso Alcaraz.

