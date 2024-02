«John Travolta umiliato a Sanremo col ballo del qua qua, Sinner si è salvato: avrebbe giocato a tennis vestito da topolino»

di Redazione web

La partecipazione di John Travolta a Sanremo ha scatenato le prime polemiche di questa edizione del Festival. Dal cachet di 200mila euro al presunta pubblicità occulta alle scarpe, fino «all'umiliante ballo del qua qua» che anche Fiorello ha bollato come «gag terrificante». Il pensiero di molti è andata subito a Sinner, criticato da qualcuno per aver rifiutato l'invito di Amadeus. Col senno del poi, una scelta «lungimirante», dicono in molti.

La polemica su Travolta

Il ballo del qua qua di John Travolta, dicono Amadeus e Fiorello, è stata «una delle gag più terrificanti della storia della tv!». A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo! In molti hanno citato Sinner dopo la figuraccia.

Immagino che Sinner si sia proprio pentito di non aver partecipato a #Sanremo2024 😒 pic.twitter.com/drIsWVieCs — Lu (@vi_dico) February 8, 2024

SE FOSSE ANDATO SINNER ...

cosa gli avrebbero fatto fare ? giocare a ping pong con un Chupa Chups in bocca e la sigla di Heidi ? pic.twitter.com/siTFUbWN45 — Eugenio Benetazzo (@We_Are_YouChain) February 8, 2024

«Ecco cosa gli sarebbe successo», scrivono sui social. «Ha fatto bene a snobbarli», si legge.

«A chi è venuta l’idea del ballo del qua qua con John Travolta davanti all’Ariston? E’ piaciuta a qualcuno? Bravo Sinner… continua ad allenarti perché a Sanremo ti avrebbero fatto ballare e cantare Papaveri e papere». Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta su Facebook l'esiibizione di John Travolta sul palco dell'Ariston.

