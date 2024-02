Scaletta terza serata: Teresa Mannino co-conduttrice, ospiti Russell Crowe e Sabrina Ferilli. I 15 cantanti che si esibiranno

Sanremo 2024 al giro di boa. In onda stasera in tv, mercoledì 8 febbraio, la terza serata. Dopo Mengoni e Giorgia, la co-conduttrice al fianco di Amadeus, Teresa Mannino. Le anticipazioni della scaletta della terza serata.

Come avvenuto ieri, anche nella terza giornata del Festival si esibiranno solo 15 cantanti in gara, presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno nel corso della serata.

Chi presenterà chi verrà stabilito tramite sorteggio durante la conferenza stampa della mattina.