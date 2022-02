Da Torino 2006 a Pechino 2022: chi è Arianna Fontana, l'azzurra più medagliata di sempre

Non un'atleta qualunque ma una vera e propria leggenda degli sport invernali italiani. Arianna Fontana a Pechino ha fatto la storia: 3 medaglie, una d'oro nei 500 metri e due d'argento (nei 1500 e nella staffetta 2000 metri), che aggiunte alle altre 8 conquistate nelle precedenti 4 edizioni dei Giochi l'hanno resa la più medagliata di sempre alle Olimpiadi invernali, superando il precedente primato di un'altra regina delle nevi come Stefania Belmondo.

Nata il 14 aprile 1990 a Sondrio ma sempre vissuta a Polaggia, una frazione del Comune di Berbenno di Valtellina, ha fin da subito coltivato la sua passione per il pattinaggio sul giacchio e per la velocità. Il talento è di quelli cristallini e lo ha dimostrato fin da giovanissima, tanto che il suo esordio in Nazionale arrivò a soli 15 anni in Coppa del Mondo. Ai Campionati Europei in Polonia, si classificò al secondo posto con tre podi sulle distanze dei 500, 1500 e 3000 metri. Da qui è partita la sua lunga storia, fatta di trionfi e medaglie.

A Torino 2006, neanche sedicenne, la prima medaglia, quella di bronzo in staffetta (con Marta Capurso, Mara Zini, Katia Zini e Cecilia Maffei), che la fa diventare la più giovane medagliata olimpica della storia dello sport italiano. Un podio che le vale anche il titolo di Cavaliere, il più alto degli ordini della Repubblica Italiana. Da quel momento in poi è un'ascesa costante e irrefrenabile, con un palmares che ad oggi è di quelli da far paura: 7 volte campionessa europea (a Ventspils nel 2008, a Torino nel 2009, a Heerenveen nel 2011, a Mladá Boleslav nel 2012, a Malmö nel 2013, a Torino nel 2017 e a Dresda nel 2018), ma anche 1 oro, 7 argenti e 8 bronzi nei Mondiali, per non parlare dei podi in Coppa del Mondo (17 vittorie, 29 secondi posti e 21 terzi posti). Dal 2014 è sposata con l'ex pattinatore di short track italo-americano Anthony Lobello, dal 2018 suo allenatore e per il quale è entrata in polemica con la Federazione, esplosa dopo l'oro nei 500 metri di Pechino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 14:56

