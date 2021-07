Tokyo 2020, Italvolley missione medaglie: il calendario della nazionale maschile e femminile

La caccia alla Medaglia d’Oro è aperta. Gli uomini per chiudere un cerchio iniziato circa 30 anni fa, le donne per aprire nuovo un ciclo. Vincente e duraturo. L’Italia della pallavolo sbarca a Tokyo con diverse certezze, qualche fisiologico dubbio e la consapevolezza che, comunque vada, si sarà vissuto a un sogno. Specialmente in un periodo delicato come questo.

Leggi anche > Tokyo 2020: il calendario del programma delle gare giorno per giorno



I giovanotti di Blengini, inseriti nel gruppo A, nella prima fase se la vedranno contro Canada, Polonia, Giappone, Iran e Venezuela. Le prime 4 vanno a quarti di finale (3 agosto) e s’incrociano con quelle del girone B (Argentina, Brasile, Francia, Comitato Olimpico Russo, Stati Uniti e Tunisia). Esordio contro il Canada, sabato alle 2 italiane con diretta Rai.



Le ragazze di Mazzanti, invece, sorteggiate nel gruppo B, fin da subito troveranno avversarie piuttosto toste: Argentina, Cina, Comitato Olimpico Russo, Stati Uniti e Turchia. Anche per le donne, così come per i maschietti, quarti di finale (4 agosto) incrociati con quelle dell'altro gruppo: Brasile, Corea del Sud, Giappone, Kenya, Repubblica Dominicana e Serbia. Esordio contro la Russia, domenica alle 2 italiane con diretta Rai.

NAZIONALE ITALIANA MASCHILE

È un bel mix tra giovani e veterani guidati in panchina da Chicco Blengini e capitanati sul parquet da Ivan Zaytsev. Lo zar, così come tutto il gruppo, sogna la medaglia pesante dopo il bronzo di Londra 2012 e l’argento di Rio nel 2016. Assieme a lui, il suo secondo Luca Vettori, il talentuoso palleggiatore titolare Simone Giannelli, l’espertissima coppia di centrali Matteo Piano-Simone Anzani e il libero Massimo Colaci, veterano di mille battaglie. In banda i titolari dovrebbero essere l’inossidabile Osmany Juantorena e l’emergente Daniele Lavia. Attenzione, però, alla possibile sorpresa: Alessandro Michieletto, 19enne che ha già nel proprio curriculum un campionato di Superlega da titolare e una finale di Champions League con Trento.

LA ROSA

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Ivan Zaytsev, Luca Vettori

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia

Centrali: Simone Anzani, Matteo Piano, Gianluca Galassi

Libero: Massimo Colaci

CALENDARIO PRIMA FASE

Sabato 24 luglio 2021 - ore 2.00 italiane: Italia-Canada

Lunedì 26 luglio 2021 - ore 7.20 italiane: Polonia-Italia

Mercoledì 28 luglio 2021 - ore 12.40 italiane: Giappone-Italia

Venerdì 30 luglio 2021 - ore 12.40 italiane: Italia-Iran

Domenica 1 agosto 2021 - ore 9.25 italiane: Italia-Venezuela

NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE

Qui la situazione si fa particolarmente interessante. La squadra di Davide Mazzanti, infatti, è una delle super favorite per salire sul gradino più alto del podio nipponico. Le Azzurre sono un team ben assortito, con un paio d’individualità pesanti e molto giovane. Talmente giovane, come si diceva, per poter ambire ad aprire un ciclo nel volley rosa.

Tutto ruota intorno alla stella Paola Egonu: portabandiera CIO alla cerimonia d’apertura e ritenuta, da molti, la giocatrice più forte al mondo. Spetterà a lei, assieme alla capitana Miriam Sylla, guidare le compagne verso la conquista di una storica medaglia, le prima della storia tricolore. A completare il reparto delle attaccanti: Caterina Bosetti, la giovane Elena Pietrini e Indre Sorokaite.

A dirigere il sestetto titolare, invece, ci sarà Ofelia Malinov con Alessia Orro pronta a darle minuti e respiro mentre al centro si alterneranno, soprattutto, Cristina Chirichella, Raphaela Folie e Sarah Fahr.

Infine, Monica De Gennaro nel sempre ingrato ruolo di libero.

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro

Opposto: Paola Egonu

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Indre Sorokaite (utilizzabile anche come opposto)

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie, Sarah Fahr

Libero: Monica De Gennaro

CALENDARIO PRIMA FASE

Domenica 25 luglio 2021 - ore 2.00 Russia-Italia

Martedì 27 luglio 2021 - ore 9.25 Italia-Turchia

Giovedì 29 luglio 2021 - ore 2.00 Italia-Argentina

Sabato 31 luglio 2021 - ore 14.45 Cina-Italia

Lunedì 2 agosto 2021 - ore 2.05 USA-Italia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA