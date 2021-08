Basket, l'Italia nei quarti trova la Francia. In campo martedì

L'avversaria dell'Italbasket nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo sarà la Francia. E' vero è imbottita di giocatori di valore, molti nella Nba e altri accompagnati da un plamares ricchissimo, ma come non andare al ricordo di quando i galletti, con Tony Parker allora stella indiscussa dei e San Antonio Spurs di Greg Popovich a guidarli, incrociarono la strada azzurra e arrivò lo splendido bronzo all'Europeo del 2003 proprio superando 69-67 i blues? Bene, allora bisognerà scendere sul parquet non pennsando troppo alle medaglie sul petto dell'esercito avversario, che conta gente come Fournier, Gobert, Batum e De Colo, ma a quello che la pattuglia di Sacchetti ha fin qui fatto. A testa alta e senza paura.

Serviva sapere il risultato della supersfida tra Spagna e Slovenia per passare poi al sorteggio dei quarti di finale del Torneo di basket maschile delle Olimpiadi. A vincere è stata la squadra del ragazzino terribile Luka Doncic, campione d'Europa in carica. 95-87, ma questa volta Doncic, limitato dai falli, ha giocato una partita normale, almeno per i suoi standard abituali (12 punti, 14 rimbalzi e 9 assist).

Questo il tabellone dei quarti con gli orari, in Italia, di gioco:

Itallia-Francia - martedì 3 agosto, ore 10.20

USA-Spagna - martedì 3 agosto, ore 6.40

Slovenia-Germania - martedì 3 agosto, ore 3.00

Australia-Argentina - martedì 3 agosto, ore 14.00

