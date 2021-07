Tokyo 2020: il programma degli Azzurri in gara oggi, 30 luglio. Nuova giornata ricca di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si conclude la fase a gironi del beach volley, con tutte le tre coppie azzurre in campo. Nuova sfida per l'Italvolley, con Zaytsev e compagni che incontreranno l'Iran, mentre seconda giornata sul green per Guido Migliozzi e Renato Paratore, in cerca del podio. In chiave Italia occhi puntati su scherma, nuoto, tiro con l’arco, canottaggio, vela e non solo. Ma soprattutto parte il programma dell'atletica, con Gianmarco Tamberi che si cimenterà nelle qualificazioni del salto in alto e Yemaneberhan Crippa che partecipa alla finale dei 10.000 metri.

IL PROGRAMMA DI OGGI, 30 LUGLIO

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE

Ore 1:30 – EQUITAZIONE a squadre dressage (prima sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni): STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

Ore 2:30 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie): ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI, AHMED ABDELWAHED

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): ADRIAN CARAMBULA/ENRICO ROSSI

Ore 3:22 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale): LUCILLA BOARI

Ore 3:25 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie): ELENA BELLO

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale): REBECCA NICOLI

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni): GIOVANNI FALOCI

Ore 4:25 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie): ALESSANDRO SIBILIO

Ore 4:25 – SCHERMA spada maschile a squadre (quarti di finale): ITALIA

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate): GIULIO CALABRO’, GIACOMO FERRARI

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 5:15 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie): ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA

Ore 6:40 – SCHERMA maschile spada a squadre (semifinali): EVENTUALE ITALIA

Ore 7:00 – CANOA maschile k1 (semifinali): GIOVANNI DE GENNARO

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale): EVENTUALI LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI

Ore 9:00 – CANOA maschile K1 (FINALE): EVENTUALE GIOVANNI DE GENNARO

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO): EVENTUALE TATIANA ANDREOLI

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile a squadra (FINALE BRONZO): EVENTUALE ITALIA

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, LORENZO ZAZZERI

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, DOMENICO ACERENZA

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni): NADIA BATTOCLETTI

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni): DARIYA DERKACH

Ore 12:30 – SCHERMA spada maschile a squadre (FINALE ORO): EVENTUALE ITALIA

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Italia-Iran

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie): ITALIA

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY femminile (gironi): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE): YEMAN CRIPPA

