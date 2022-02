Goggia, la mamma della Brignone apre la guerra: «Sofia è egocentrica e non è un'amica di mia figlia». Malago predica calma

«Sofia Goggia è molto egocentrica. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perchè è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni». Maria Rosa Quario, ex sciatrice azzurra e madre di Federica Brignone, è intervenuta così al Tg Zero di Radio Capital, dopo gli argenti olimpici a Pechino della figlia nel gigante e della Goggia in libera. «Sofia si vede molto al centro dell'attenzione, si piace, si loda tanto e gode - ha proseguito Quario -. Cerca attenzione da morire. Federica invece è timida e non le importa piacere alla gente». Infine ha puntualizzato: «Sofia e Federica non sono mai state amiche, non si sono mai prese. Goggia ultimamente ha detto che sono amiche, ma non è vero!».

L'intervento di Malagò - «Siamo in piene Olimpiadi. Federica Brignone ha preso una medaglia strepitosa, complicata, Sofia Goggia sappiamo tutti quello che ha fatto. C'è un'altra gara fra 48 ore dove ci giochiamo un'altra medaglia, mi auguro non ci siano altre puntate». Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a proposito delle frizioni tra le due sciatrici. «Ci sono ancora 3 giorni di gare e in due abbiamo carte da giocare: probabile, possibile, complicata», ha aggiunto Malagò, in visita a Casa Italia a Yanqing, a proposito delle occasioni per andare a medaglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA