Sara Aydin, la sexy motociclista-influencer scatena le polemiche in Sardegna: ecco chi è

Bravissima, spericolata e molto sexy. Sara Aydin, la motociclista influcencer svedese di 25 anni, che può vantare oltre 630 mila followers su Instagram e 400 mila iscritta su YouTube, oltre a saper guidare la moto in modo impeccabile, viaggia l'Europa come influencer, per promuovere le bellezze del vecchio continente da un punto di vista diverso. Ma l'ultimo suo viaggio sulle spiagge della Sardegna ha scatenato tante polemiche sul web, perché Aydin è stata filmata su una ruota ed in piedi sul sellino, mentre sfrecciava nel traffico del litorale del Poetto a Cagliari.

Polemiche sul web

Da qui la segnalazione degli ambientalisti del Gruppo d'Intervento Giuridico al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e alla Guardia costiera, visto che l'ingresso sulle spiagge è vietato ad auto e moto. «Il fatto che ci guadagni non l'autorizza, però, a piovere su questa Isola nel bel mezzo del Mediterraneo occidentale a fare quello che le salta in testa: per esempio, impennarsi ripetutamente su trafficate strade cittadine e scorrazzare in moto sulle spiagge - si legge in una nota del Grig - Sono cafonate, causano pericoli sulle strade, provocano danni all'ambiente e, ma guarda un pò, sono pure vietate. Chissà se in Svezia l'avrebbero permesso».

Pubblicità non gradita

Infatti è pur vero che la bella 25enne ha mostrato, nelle storie di Instagram, le bellezze del litorale olbiese, da Pittulongu a Nodu Pianu, facendo una bella pubblicità alla Sardegna (che di certo non ne ha bisogno) ma facendo passare anche un pessimo messaggio, di mancato rispetto dell'ambiente e soprattutto del codice stradale.

Sara Aydin, inoltre, ha anche pubblicato un reel, girato a Capodanno a Olbia, in cui impenna e fa scintille in viale Isola Bianca. La motociclista, sui social, guida qualsiasi tipi di moto, dalle custom a quelle da strada, facendo incredibili e pericolose evoluzioni su una ruota con tanto di balletti tra una pedana e l'altra, gimcane, drifting e altro ripreso e postato sui social.

