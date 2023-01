Angelica Brattoli, star di Summer Job: «A 22 anni non ho mai rifatto il letto, a casa mia ho la colf»

di Redazione web

Chiede di non essere giudicata come «una ragazza viziatissima», Angelica Brattoli, la giovane di 22 anni tra i dieci protagonisti di Summer Job, il primo reality di Netflix, in cui il gruppo viene portato in Messico non per trascorrere una vacanza, come pensavano, ma per lavorare.



Brattoli su Repubblica, racconta com'è nato il suo coinvolgimento nel format tv: «Sono stata contattata forse anche grazie alla mia popolarità su Instagram. Un’offerta che non potevo rifiutare, in un momento complicato della mia vita» confessa la 22enne pugliese, che sul social citato non ha poi un gran numero di follower, meno di 17 mila.

Il figlio di Muccino e l'esperienza choc da aiuto regista: «Insulti e parolacce. A un'attrice dicevano: 'russa di m***'»

Colf in casa, mai rifatto letto

«Non sapevamo nulla, quindi ho dovuto mettermi alla prova come donna delle pulizie in un hotel, seguita da una responsabile davvero inflessibile» ha detto Angelica Brattoli, che nella sua vita fortunata non ha mai dovuto rifarsi il letto, ed anzi nella sua casa di Milano «ho una colf che pulisce al mio posto. Ma non ero l’unica che non sapeva rifare il letto a 22 anni, anche gli altri ragazzi» si giustifica la giovane, che dopo gli studi in relazioni internazionali a Milano aspira ad uno stage universitario a Bruxelles nel parlamento europeo, ma anche «continuare nel mondo televisivo: i reality hanno ancora un futuro, ma solo quelli che non cadono nel trash».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA