Il Gladiatore 2 si farà, con Ridley Scott alla regia (e Paul Mescal protagonista). E Russell Crowe?

«Al mio segnale scatenate l'inferno» è una delle frasi cinematografiche più citate nella realtà. Era la frase del generale Massimo Decimo Meridio che stava conducendo l'ennesima battaglia dell'esercito romano per estendere il dominio dell'impero. Ridley Scott portò in alto la carriera dell'allora semi sconosciuto Russell Crowe ai vertici mondiali. Ora, a distanza di 23 anni, da Il Gladiatore, divenuto uno dei classici dell'era moderna, aleggia nell'aria (in realtà già da anni) l'idea ormai confermata di un sequel.

L'erede di Russell

Il film che vinse cinque statutette agli Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, ora sembra destinato a far rivivere quell'epoca, anche se il protagonista non sarà più Russell Crowe, ma un giovane e lanciato attore, Paul Mescal, divenuto noto per il suo ruolo nella miniserie Normal People.

La trama

Della trama si sa pochissimo, se non che Il Gladiatore 2, sarà ambientato anni dopo la fine del primo film (SPOILER), che termina con la morte dell'amato generale, divenuto schiavo e poi gladiatore. Mescal sarà Lucius, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), che Massimo Decimo Meridio aveva messo in salvo dopo aver ucciso il perfido Commodo nel Colosseo.

Il nuovo protagonista

A rivelare sia il sequel che Paul Mescal come protagonista, è stato il sempre ben informato Deadline, che ha confermato anche la presenza di Ridley Scott, dietro alla macchina da presa. Il 26enne attore del sequel, l'avrebbe spuntata nel casting su altri colleghi quotati come Richard Madden (Il trono di spade), Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome), Miles Teller (Dune) e Austin Butler del biopic Elvis.

Ma siamo proprio certi che l'amatissimo Russell Crowe non compaia nel sequel, magari anche solo in un cameo? Si, perché è noto che il suo personaggio è morto alla fine del primo film, ma il cinema è magia e come tale, potrebbe regalare il suo ritorno sulle scene, anche per omaggiare i suoi tanti fan, che da anni chiedono di poter risentire il pubblico del Colosseo, gridare: Massimo, Massimo, Massimo...

