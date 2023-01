Jeremy Renner, compleanno in ospedale per la star di Avengers. La foto attaccato all'ossigeno

di Redazione web

Non proprio il compleanno che avrebbe voluto festeggiare, ma nonostante le gravi ferite alla testa Jeremy Renner è ancora in vita, per cui forse è bene festeggiare. 52 anni ed una foto scattata dal letto d'ospedale e diffusa sui social per l'attore di Avengers, che sta meglio, ma è costretto a respirare con una mascherina dell'ossigeno sul viso circondato dai medici e dagli infermieri.

Il Gladiatore 2 si farà, con Ridley Scott alla regia (e Paul Mescal protagonista). E Russell Crowe?

Compleanno diverso

Dallo scorso primo gennaio, l'attore rimasto schiacciato da uno spazzaneve davanti a casa sua in Nevada e sottoposto a due operazioni chirurgiche, è in ospedale sottoposto a cure continue. L’attore americano, infatti, è stato travolto dal suo gatto delle nevi, ferendosi gravemente: «Grazie al rinomato team di terapia intensiva medica per aver iniziato questo viaggio con me». Renner, secondo la testata americana The Hollywood Reporter, ha «subito un trauma toracico e ferite ortopediche».

La dinamica dell'incidente

Su Twitter, invere, l’attore ha voluto condividere un video con gli auguri di The Base, un’organizzazione sportiva studentesca di Chicago, dove collabora come volontario. Intanto le sue condizioni sembrano migliorare, anche se il recupero è molto lento.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Renner stava pulendo il viale di casa con lo spazzaneve per aiutare un vicino di casa, quando è sceso dal mezzo che si è ribaltato investendolo, provocando una ferita alla testa e causando il collasso di un polmone, in quanto ha schiacciato una parte del torace. Gravissime le ferite riportate, i soccorsi sono stati tempestivi, e hanno permesso di fermare l’emorragia con un laccio emostatico, anche se l'attore ha perso molto sangue.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA