MotoGP 2021: gli orari e dove vedere il primo gran premio della stagione in Qatar

Ci siamo. Nel weekend scatta in Qatar il Motomondiale 2021. Tutti contro Joan Mir, campione lo scorso anno. Folto il gruppo che vuole spodestarlo, ma al via no nci sarà il campione più atteso, Marc Marquez, ancora alle prese con i postumi dell'infortunio patito ad inizio della stagione 2020. Lo spagnolo dovrebbe rientrare dopo le prime due gare, ma l'ok definitivo dei medici arriverà soltanto il 12 aprile.

Il Gran Premio del Qatar 2021 sarà integralmente trasmesso in diretta tv da Sky Sport (canale 201-Sky Sport 1 e 208-Sky Sport MotoGP) ed in diretta streaming su Now TV, e Sky Go, mentre TV8 (121 di Sky e 8 dgt) manderà in onda le differite di qualifiche e gare.

GP del Qatar, il programma generale:



Venerdì 26 marzo

Ore 11:45: prove libere 1 Moto3

Ore 12:45: prove libere 1 Moto2

Ore 13:40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16:10: prove libere 2 Moto3

Ore 17:05: prove libere 2 Moto2

Ore 18: prove libere 2 MotoGP

Sabato 27 marzo

Ore 11:20: prove libere 3 Moto3

Ore 12:20: prove libere 3 Moto2

Ore 13:15: prove libere 3 MotoGP

Ore 15:15: qualifiche Moto3

Ore 16.25: qualifiche Moto2

Ore 17:20: prove libere 4 MotoGP

Ore 18: qualifiche MotoGP

Domenica 28 marzo

Ore 13:35: warm up Moto3

Ore 14:10: warm up Moto2

Ore 14:40: warm up MotoGP

Ore 16: gara Moto3

Ore 17:20: gara Moto2

Ore 19: gara MotoGP

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA