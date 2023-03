Locatelli: «Il mio Milan ai quarti Champions e ora avremo Ibra »

di Davide Locatelli

Cari lettori. Sono state settimane di lavoro intense per me. Mi trovo a Los Angeles per lavoro, e il fuso di certo non aiuta a seguire la mia squadra del cuore. Oggi, ho dovuto ritagliarmi del tempo per seguire il match perchè la partita era troppo importante e non potevo lasciar solo il mio team. In America il calcio non è molto seguito, ed è difficile trovare bar che trasmettano le partite, però inizia a respirarsi un'aria diversa, specialmente ad LA dove è appena atterrato Giorgio Chiellini con i Los Angeles FC. Si parte con 10 minuti di ritardo causa traffico londinese. Milan che scende in campo con Thiaw in difesa, e la notizia mi fa molto piacere perché sfortunatamente mi son perso la crescita di questo giocatore nell'ultimo mese, ma tutti ne parlano bene. Milan ordinato e ben messo in campo che non concede occasioni agli avversari ma anzi prova a manovrare e al 20esimo ci prova con uno schema su punizione ma Messias non c'entra lo specchio della porta. Spazi chiusi per i rossoneri che comandano il gioco per tutto il primo tempo, unica nota negativa un Leao che ha toccato poche palle non entrando mai nel vivo dell'azione. Riparte il secondo tempo con una super occasione per il Milan che ci prova nella stazione prima con Brahim, poi Theo ed infine Leao che sfiora un super goal. Milan giganteggia in questo secondo tempo e ci prova ancora con Giroud, ma Forster para in 2 tempi. Ancora Milan, al 70esimo con Leao che spreca da buona posizione. 5 minuti dopo l'episodio del match: espulso Romero che falcia Theo e finisce dritto sotto la doccia con 15 minuti d'anticipo. Quando meno te lo aspetti, il Totthenam ci prova e al 93 serve un super Magic Mike per evitare la beffa dei supplementari. Sulla ripartenza Origi prova a chiudere il match ma il palo lo ferma sul più bello.

IL MIO COMMENTO: dopo un periodo difficile, serviva una botta di fiducia. Siamo ai quarti di finale di Champions, e sicuramente Ibra farà di tutto per non lasciarsi scappare l'ultimo trofeo che gli manca in bacheca. Come diciamo in America: fingers cross 🤞🏻

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 23:53

