Protesta degli ambientalisti e partite sospese al Foro Italico durante gli Internazionali: uno lancia vernice sul campo, due si "incollano" i piedi sugli spalti

Protesta degli ambientalisti al Foro Italico durante gli Internazionali di tennis. Partita interrotta sul campo Pietrangeli, dove stavano giocando Keys e Cirstea del circuito femminile. Tre gli ambientalisti di Ultima Generazione: uno di loro ha fatto fatto invasione di campo lanciando della vernice bianca e dei cordiandoli sulla terra rossa, costringendo allo stop la partita. È stato poi accerchiato, controllato e portato via dalle forze dell'ordine. Gli altri due, invece, si sono "incollati" il piede sul marmo dei gradoni del Pietrangeli per diversi minuti, fino a quando anche loro sono stati portati via dalle forze dell'ordine tra la rabbia degli spettatori, infuriati per la sospensione prolungata della partita. Attivisti anche sul campo 12 del Foro Italico: due si sono legati alla rete del campo, altri hanno replicato la protesta andata in scena sul Pietrangeli e si sono "incollati" ai gradoni, prima di essere portati via.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 12:57

