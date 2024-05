Luca Argentero, festa di compleanno a tema unicorni per i 4 anni della figlia: «Auguri amore nostro»

di Dajana Mrruku

Luca Argentero e Cristina Marino al settimo cielo. La coppia ha festeggiato ieri, 20 maggio, il quarto compleanno della figlia maggiore Nina Speranza e per l'occasione, la piccola ha chiesto una festa a tema unicorno: una scelta molto interessante per riportare un po' di magia nel pomeriggio uggioso che non ha fermato la voglia di festeggiare la piccola. Mamma e papà hanno organizzato un party a tema in un parco pieno di giochi e non solo.

Unicorni, stelline e arcobaleni hanno riempito il parco grazie alla coppia Argentero-Marino che si è data da fare per regalare alla figlia un pomeriggio pieno di gioia, felicità e tanta musica.

Gli auguri di mamma Cristina e papà Luca

«4 anni on fire! Go Nina Go!» ha scritto Luca Argentero per fare gli auguri alla sua piccola Nina Speranza, condividendo alcuni momenti incredibili con la figlia.

Cristina Marino ha pubblicato varie foto sulle sue storie Instagram per la piccola Nina e poi la dedica: «Auguri amore mio infinito. Non esiste nulla di più bello».

