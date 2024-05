Messaggio "strano" dopo l'appuntamento, influencer Gen Z attacca i Millennial: «Basta uscire con uomini più grandi, non li capisco»

di Redazione Web

«L'amore non ha età», si dice. Ma i problemi di comunicazione tra generazioni diverse sono quasi scontati. Lo racconta Elizabeth Castaldi, una creator di 27 anni degli Stati Uniti, che ha aperto un dibattito sui social sul divario generazionale. Tutto è partito quando la giovane è uscita con un ragazzo più grande di lei e non è riuscita a comprendere un messaggio che le ha mandato il giorno dopo del primo appuntamento.

«Non riesco a capire cosa mi ha scritto - ha dichiarato in un video pubblicato su TikTok - Come dovrei interpretare il suo messaggio? Dovrei iniziare a uscire con le persone della mia età, ma non credo che lo farò. Non riescono a essere maturi quanto i millenial».

Il dibattito

L'uomo con cui è uscita Elizabeth ha 35 anni e, il giorno dopo l'appuntamento, le ha scritto: «Ehi, mi sono divertito ieri sera.

Mentre c'è chi, invece, è andata contro l'influencer: «Non ci vedo nulla di strano, perché non riesci a comprendere se vuole un secondo appuntamento o no? Penso che sia ridicolo perdere tempo dietro a queste sciocchezze». Mentre altri hanno scritto: «È normale che parli così, cosa pretendi? Sarebbe stato strano se, invece, un ragazzo di 27 anni ti augurasse una buona giornata con questa formalità».

