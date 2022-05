Internazionali, Fognini batte Thiem al debutto. Sonego, Cobolli e Zeppieri ko. Fuori anche la Trevisan

La seconda giornata degli Internazionali di Roma si è aperta con una delusione per l'Italia. Ma in serata Fabio Fognini ha regalato un sorriso. È finita comunque al primo turno l'avventura del giovane tennista romano Flavio Cobolli, venti anni giusto pochi giorni fa, eliminato dall'americano Jenson Brooksby in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Per Cobolli si è trattato del primo match di un torneo 1000.

E anche Martina Trevisan è stata eliminata al primo turno da Shuai Zhang in un'ora e 37 minuti con il punteggio di 6-4, 6-2. La tennista cinese affronterà al secondo turno Aryna Sabalenka. Dopo la Trevisan, eliminata al primo turno anche Elisabetta Cocciaretto. L'azzurra ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e ventisette minuti di gioco contro la svizzera Belinda Bencic.

Nel pomeriggio, poi, Sonego è caduto contro Shapovalov in tre ore e dieci minuti di partita, finita con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3; mentre Zeppieri ha perso contro Khachanov per 3-6, 4-6 in un'ora e mezza.

Super Fabio

Come detto, in serata, Fognini ha steso Thiem sul centrale in quasi due ore con il punteggio di 6-4, 7(7)-6(5) alla fine di un match ricco di palpiti ed emozioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 21:09

