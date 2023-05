Un giorno all'improvviso... ecco Vlahovic e Paredes

di Francesco Oppini

Un giorno all’improvviso Paredes e Vlahovic, senza dimenticare l’ottimo quarto d’ora di Paul Pogba. La Juventus inizia bene il mese di maggio con una vittoria in Serie A che mancava da quattro turni e lo fa con le marcature di due giocatori che da mesi erano in grande difficoltà e consolida così momentaneamente il terzo posto in classifica ad un solo punto di distacco dalla Lazio seconda. Questione di emozioni dovute alle attese che si erano oramai trasformate in sole speranza disattese e invece, quando meno te l’aspetti la partita viene risolta da Leandro Paredes (campione del mondo) su punizione prima e poi da Dusan Vlahovic con una grandissima girata al volo. Calcolando che questa squadra oltre a non vincere non riusciva più nemmeno a segnare quello a cui abbiamo assistito ieri e’ l’equivalente di una grandissima boccata d’ossigeno per la squadra, il mister e i tifosi. Insomma maggio, il mese di molti verdetti e’ iniziato, e quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, dunque adesso “sbagliare” è severamente vietato, anche per la FIGC.

