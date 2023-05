Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic decisivo, lampo di Paredes. Di Maria opaco

di Fabrizio Ponciroli

La sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Lecce valida per la 33esima giornata si conclude con la vittoria dei bianconeri per 2-1. Torna al gol Vlahovic.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6,5

Sul rigore non gli riesce il miracolo. Per il resto, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Attento.

BREMER 6

Molto abile sulle palle alte. Bravo nel corpo a corpo. Forse un po' di sufficienza quando deve impostare (42' st Gatti sv).

BONUCCI 6

Fisicamente non è al massimo della condizione. Un paio di chiusure sbagliate ma anche una scivolata che salva il risultato..

DANILO 6

Protesta molto per il tocco di mano che vale il rigore per gli ospiti. Si rifà con la solita generosa prova. Leader vero.

DE SCIGLIO 6

La sua onesta partita dura poco più di mezz'ora. Sfortunato (33' pt Cuadrado 6,5: fa il suo dovere, come sempre. Nel finale è imprendibile).

FAGIOLI 6,5

Spesso costretto a giocare palloni complicati, se la cava con grande personalità. Ha piedi educati, gioca a testa alta con maestria.

PAREDES 6,5



MIRETTI 6

Ci mette grande impegno. Bravo ad inserirsi ma gli manca la freddezza giusta davanti alla porta salentina. Deve diventare più concreto (28' st Pogba 6,5: tanta fisicità e voglia di fare. Un paio di giocate da fuoriclasse assoluto. Altri minuti nelle gambe).

KOSTIC 6,5

Sua la palla che fa ritrovare il gol a Vlahovic. Solito motorino inesauribile. Non smette mai di mettere palloni in mezzo all'area salentina. Infaticabile.

DI MARIA 5,5

Qualche lampo ma anche troppe pause. Svaria su tutto il fronte offensivo nella speranza di trovare la posizione giusta per far male: non la trova. Esce a testa bassa (28' st Chiesa 6: molto concentrato, non ha grandi occasioni per brillare).

VLAHOVIC 6,5

Dopo 84 giorni di digiuno in campionato, finalmente ritrova il gol. Una grande girata di prima intenzione, da attaccante vero. Sorridente.

ALLEGRI 6,5

Una vittoria preziosa, sia per i tre punti, sia per la rete ritrovata di Vlahovic. Gestisce le forze della rosa al meglio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 20:24

