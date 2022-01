Da Cervato a Vlahovic, passando per Baggio, Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado. Questi sono i fuoriclasse che, pur considerandola la nemica più acerrima, abbiamo venduto alla Juve. L’unico fedele nei secoli dei secoli è stato Giancarlo Antognoni. Per questo lo rivogliamo dentro la società Viola. Per questo “la colazione è coi bomboloni e guai a chi parla male di Antognoni”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 18:49

