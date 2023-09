Schumacher, frase choc del commentatore di F1 su Dazn Spagna: «Lasciate che Michael tremi... lui non può tremare»

di Redazione web

Una pessima battuta, quella di Antonio Lobato, un esperto commentatore di Formula Uno per Dazn Spagna, costretto a scusarsi dopo la frase su Michael Schumacher pronunciata in diretta televisiva. Nello show post-gara, infatti, Lobato ha fatto fatto un'osservazione insensibile riguardo alla precaria salute del campione di F1 che ha scatenato l'indignazione tra i fan.

Frase insensibile

Il pezzo incriminato della diretta in questione è il seguente: “Lasciate che Adrian Newey tremi, (l'ingegnere della Red Bull) perché sta arrivando Antonio Lobato”. A tale affermazione, Lobato risponde al collega in quella che voleva essere una battuta di pessimo gusto: “Lascia che Michael tremi! Beh… non Michael, lui non può tremare” continuando a ridere insieme ai suoi colleghi dopo la battuta.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Scuse social

Poco dopo in molti sui social hanno chiesto Lobato si scusasse con la famiglia Schumacher, chiedendo persino il licenziamento da DAZN.

Grande pilota

