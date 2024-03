Red Bull, altro terremoto dopo Horner. Marko: «Potrei essere sospeso». Verstappen minaccia: se va via, abbiamo un problema

di Valerio Salviani

In Red Bull ormai è tutti contro tutti. O meglio. È Austria contro Tailandia, le due anime della scuderia (le quote sono divise tra due proprietà) delle lattine, che in pista volano ma fuori deragliano terribilmente. Da una parte ci sono Horner e i tailandesi, dall'altra gli austriaci, Helmut Marko e anche il tre volte campione del mondo Verstappen. L'ultimo aggiornamento arriva proprio dallo storico consulente di Red Bull Marko: «Potrei essere sospeso la prossima settimana», ha detto ai media austriaci, mentre Max si prendeva la pole a Jeddah davanti a Leclerc. Un nuovo fulmine a ciel sereno, che complica ulteriormente la situazione e getta nuove ombre sul futuro. La scuderia avrebbe inoltre vietato a Marko di parlare con i media d'ora in avanti.

Verstappen con Marko: sarebbe folle

Verstappen, che finora si era tenuto alla larga dal caso Horner preferendo non commentare, ha invece subito preso le parti di Marko, al quale è molto legato. «Sarebbe più che folle se venisse cacciato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA