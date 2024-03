Horner, la Red Bull sospende la dipendente che l'ha accusato. E spunta il video di un incontro con Briatore

di Redazione web

Il caso Christian Horner non si placa. Mentre si fanno sempre più forti le voci di una lotta interna tra il manager inglese e Jos Verstappen, papà del bicampione del mondo Max, la Red Bull dopo aver confermato al suo posto il suo uomo di riferimento avrebbe invece sospeso la dipendente che l'aveva accusato. Lo riporta il Telegraph. Un colpo di scena ulteriore nella vicenda, che Red Bull non ha voluto commentare.

La dipendente aveva accusato Christian Horner, spingendo Red Bull ad aprire un'indagine interna che ha portato a un nulla di fatto.

Horner e Geri Halliwell con Briatore

Intanto, durante la prima gara del mondiale in Bahrain, Flavio Briatore e Chris Horner sono stati filmati insieme mentre discutevano intorno al tavolo. Insieme a loro c'era anche la moglie del manager inglese, accorsa per stargli affianco durante il momento complicato. Possibile che i due imprenditori abbiano discusso del futuro di Fernando Alonso, di cui Briatore è manager. Lo spagnolo è stato accostato alla Red Bull per il prossimo anno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 13:52

