«Horner scagionato dalle accuse, confermato a capo del team Red Bull»

di Redazione web

«Horner confermato a capo del team Red Bull». Lo spiega la Red Bull Gmbh che ha rilasciato una dichiarazione su Christian Horner dopo che il 50enne dirigente britannico è finito sotto indagine interna a seguito delle accuse per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente.

«L'indagine indipendente sulle accuse mosse contro Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il denunciante ha diritto al ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l'indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale», ha spiegato la casa madre in una nota.

«Il rapporto dell'indagine è confidenziale e contiene informazioni private delle parti e di terzi che hanno collaborato all'indagine, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro», conclude Gmbh.

Christian Horner licenziato da Red Bull? L'accusa: «Ha inviato le sue foto intime a una dipendente». La moglie (ex Spice Girl) devastata

Verstappen: io non condizionato

«La situazione di Christian Horner non mi ha condizionato, penso a fare il mio lavoro e mi concentro solo su quello, ma mi auguro che si chiuda presto la vicenda.

Ivan Capelli: può essere l'unica debolezza di Red Bull

«Max Verstappen ha alzato l'asticella sul pilotaggio e sulla preparazione, mentale e fisica. Come aveva fatto Senna, come Schumacher. Max è il prototipo del pilota del futuro e riesce a compiere un ulteriore step nella preparazione mentale dei 24 Gp che si dovranno affrontare. Bisognerà capire cosa sarà l'effetto Horner sulla squadra, perché questa potrebbe essere l'unica debolezza della Red Bull», ha detto l'ex pilota Ivan Capelli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA