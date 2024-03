F1 Bahrain, le pagelle: Verstappen letale, Sainz bullo. Leclerc in affanno

di Daniele Petroselli

Va a Max Verstappen il GP del Bahrain, il primo della stagione 2024. L'olandese, tre volte campione del mondo, riparte da dove aveva finito. Sul podio Sergio Perez e Carlos Sainz. Alle loro spalle Charles Leclerc e George Russell, con Lewis Hamilton solo settimo.

LE PAGELLE

VERSTAPPEN - voto 9: va a punti ormai da una vita. Ma soprattutto continua a vincere. Ha fatto credere a tutti, anche in qualifica, che le cose fossero davvero cambiate, con tutti più vicini. Invece in gara ha dimostrato di essere anche più veloce del finale della scorsa stagione, che ha dominato in lungo e in largo. Che mazzata per i rivali! LETALE

SAINZ - voto 8: deluso dopo le qualifiche, si rifà in gara con due sorpassi da urlo su Leclerc, anche molto duri, a fargli capire che quest'anno lui non farà sconti, visto che deve cercarsi un altro sedile per la prossima stagione. Ha tenuto il ritmo della Red Bull di Perez, confermando che la SfF-24 è nata bene. BULLO

PEREZ - voto 8: ha faticato tanto nei test e anche nel weekend, ma si è ritrovato poi nel momento della gara. Ottima partenza, recuperi di forza e secondo posto che è quello che gli chiede Red Bull. Ottima risposta ai detrattori del messicano, che lo vogliono già fuori dal team anglo-austriaco. ARREMBANTE

LECLERC - voto 7: recrimina in qualifica ma spera in gara di dare la svolta, che in realtà non arriva, anzi. Va subito in crisi con i freni e vive un GP difficile nella gestione dei punti più critici del tracciato. Davvero l'inizio che non si augurava. E con tutto questo comunque ottiene il massimo possibile. Chissà cosa poteva fare magari al 100%. IN AFFANNO

RUSSELL - voto 6,5: pimpante fin dalle prime battute, ha prima messo pressione a Perez e poi a Leclerc. Nel finale un errore gli ha tolto la quarta piazza ma ha fatto il massimo. E comunque non c'è stata gara tra lui ed Hamilton. Già è lui il padrone del box Mercedes? CAPITANO

NORRIS - voto 6: la McLaren sperava di essere la seconda forza e invece si risveglia dietro a Ferrari e Mercedes, comunque lì vicino. Però l'inglese è quello più amareggiato di tutti, visto che sperava molto in questo inizio di campionato. Alla fine però porta a casa buoni punti. CONCRETO

HAMILTON - voto 5,5: ha ammesso di aver provato qualcosa di diverso rispettoa Russell, e ne ha pagato le conseguenze anche in gara, dove non ha mai fatto vedere uno squillo importante se non quello su Piastri nell'ultimo pit stop, ma ha recuperato con un buon passo nel finale. Comunque la faccia, già prima della partenza, era tutto un programma. SCONSOLATO

ALONSO - voto 5: sembrava essere molto fiducioso, invece dopo una buona partenza si è plafonato ai limiti della top ten non riuscendo mai a tenere il ritmo dei migliori. Aston Martin che non è partita proprio con i migliori presupposti quest'anno. ANONIMO

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 17:43

