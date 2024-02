Hamilton alla Ferrari, Alonso lo provoca: «La Rossa il suo sogno? Strano, fino a due mesi fa non era così...»

di Redazione web

Fernando Alonso non le manda a dire. Il due volte campione del mondo di Formula 1, ha commentato il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025, riservando una frecciata al collega inglese. «Mi sembra che fino a due mesi fa non fosse nei suoi sogni da bambino guidare una Ferrari, aveva sogni diversi», ha detto lo spagnolo nel giorno della presentazione della sua nuova Aston Martin.

«È stata una sorpresa, Lewis era molto legato alla Mercedes. Non conosco i motivi per cui lo ha fatto, ma per ora non gli do tanto peso: manca ancora un anno prima che guidi in rosso», ha aggiunto. «Spero che si goda l'esperienza in Ferrari: è speciale, se vinci: lì devi vincere.

«Sono consapevole della mia situazione, che è unica - le sue parole - Ci sono solo tre campioni del mondo sulla griglia, e campioni del mondo veloci, perché in passato forse c'erano alcuni campioni che forse non erano così impegnati ad essere veloci. E probabilmente sono l'unico disponibile per il 2025. Quindi sono in una buona posizione. Ma allo stesso tempo, quando deciderò se voglio continuare a correre in futuro, il primo e unico colloquio che avrò all'inizio sarà con l'Aston Martin. Questa sarà la mia unica priorità».

