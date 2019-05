Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell'amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki». A scriverlo è la casa di Maranello, in un post su Facebook.



Martedì 21 Maggio 2019, 07:57

