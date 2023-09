GP d'Italia, le pagelle: Verstappen ennesimo trionfo record davanti a Pérez. Sainz Jr. e Leclerc emozionano la marea rossa

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio d'Italia, 14esima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sulla pista di Monza, trionfa il solito Max Verstappen (decima vittoria consecutiva in una stagione) con l'inarrivabile Red Bull. A completare il podio brianzolo, il compagno di squadra Sergio Pérez e la Ferrari di Carlos Sainz Jr.. Quarto, invece, Charles Leclerc.

LE PAGELLE



VERSTAPPEN – voto 9: Dieci vittorie consecutive in una stagione: un record. L'ennesimo per il bi-campione del mondo, ormai a un soffio dal meritato tris iridato. PAZZESCO



ALBON – voto 7.5: È lui la vera sorpresa al gran ballo di Monza. Senza invito e con l'abito stropicciato, si gode un pomeriggio da protagonista tra la nobiltà del circus. IMBUCATO



SAINZ JR. – voto 7: Per una 15ina di tornate regge meravigliosamente bene l'onda d'urto della Red Bull di Verstappen. Poi, però, per evidenti (e profonde) differenze di vettura, deve mettersi l'anima in pace. Non senza, alla fine, dover pure respingere la bramosia di Leclerc. VIGOROSO



PÉREZ – voto 6.5: Una gara in rimonta con la solita abnegazione di guida. Ha la forza per la piazza d'onore, ma non la costanza per essere un vero protagonista di questo Mondiale. DEVOTO



LECLERC – voto 6: Il suo periodo di accettazione legato alla difficoltà della SF-23 continua spedito, ma con qualche scricchiolio. Per il Predestinato, infatti, resta sempre indigesto lo strafottente strapotere dei "bibitari" e la tenacia del suo "amico" Carlos Sainz Jr.. COMPRESSO

STROLL – voto 5.5: Si aspettava una gara "complicata" e, alla fine, così è stato. In tutto e per tutto. Un weekend, quello del pilota canadese, da dimenticare in fretta e furia. VEGGENTE



ALPINE – voto 5: Caldo e le consuete difficoltà aerodinamiche spingono la casa francese verso il fondo. Non molto distante dal baratro. Serve un'energica sterzata. In primis, da Gasly e Ocon. ABBATTUTA



TSUNODA – voto 4.5: La domenica del giapponese dura meno di un battito di ciglia. Fonde il motore durante il giro di formazione e torna, piuttosto arrabbiato, al box dell'Alpha Tauri. SPETTATORE

