Bagnaia, incidente choc al Gp di Catalogna: cade e viene travolto da un altro pilota in pista. La fidanzata in lacrime

Incidente per Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna. Il pilota italiano è caduto al primo giro ed è stato travolto da un altro pilota, Brad Binder, che con la moto gli ha schiacciato le gambe. L'auto medica è intervenuta in pista e ha portato via il campione della Ducati. Un episodio che ha subito portato alla memoria l'incidente che è costato la vita a Marco Simoncelli dodici anni fa.