Paura per Pecco Bagnaia, coinvolto in un brutto incidente durante il Gran Premio di Catalogna (Spagna). Il pilota italiano ha perso il controllo della moto ed è stato travolto da Brad Binder, che lo ha colpito in pieno alle gambe. Il campione della Ducati è stato soccorso in pista e portato via cosciente in ambulanza. Sotto choc il box, con la fidanzata visibilmente scossa e rassicurata dal team manager Ducati Davide Tardozzi.