F1, Gp d'Austria. PAGELLE QUALIFICHE: Norris meglio delle Mercedes, Ferrari già insufficienti. Lo sconosciuto Latifi vale 10

LATIFI – 10 La valutazione non premia la performance in pista (ultimo), ma è l’incoraggiamento per un esordiente che nel passato ha fatto diversa gavetta. Un esordiente che, però, già maneggia una bella patata bollente: la mediocre Williams. IN BOCCA AL LUPO



NORRIS – 8 Bravo e brillante. È lui a mettere in pista la migliore prestazione delle qualifiche. La McLaren sorprende, il pilota britannico si accoda e conferma che il futuro è suo. A medio e lungo termine. SORPRENDENTE.



BOTTAS – 7.5 Conquista la prima pole del 2020 con una prestazione praticamente perfetta. Nonostante l’uscita di pista all’ultimo istante e il conseguente testacoda, riesce a stabilire il record in qualifica. ENERGICO.



HAMILTON – 7 Il compagno di squadra lo beffa per un pelino, ma lui incassa con grande eleganza e si prepara a restituirgli il “favore” durante la gara. Passano le stagioni, ma lui c’è sempre. Vuole esserci sempre. SORNIONE.



RACING POINT – 6.5 La scuderia è in ascesa e, se dovesse confermare le previsioni fatte alla vigilia del Mondiale, potrebbe diventare addirittura la terza forza in campo. Dietro a Mercedes e Red Bull, davanti alla “piccola” Ferrari. AFFAMATA.



VERSTAPPEN – 6+ A differenza degli avversari, domani scatterà con la gomma media. Un azzardo che, con temperature alte, potrebbe premiarlo e permettergli di conquistare il terzo successo in carriera sul Red Bull Ring. ATTENDISTA.



LECLERC – 5,5 Non avrà responsabilità specifiche, ma ci si attendeva qualcosina in più. Specialmente per il re delle pole 2019. C’è da lavorare tanto, ma bisogna farlo in fretta ed evitando di perdere ulteriormente tempo. ROSSO SBIADITO.



ALPHA TAURI – 5 Ieri Toro Rosso, oggi Alpha Tauri sembra essere trascorsa un’era geografica. Dal team satellite delle Red Bull ci si attendeva decisamente di più. Così come da suoi esperti alfieri: Kvyat e Gasly. RIMANDATA.



VETTEL – 4,5 Sei anni dopo il GP di Russia, il tedesco rivive l’amarezza dell’eliminazione in Q2. L’assetto della Ferrari è da pianto, ma gli errorini che commette nell’ultimo tentativo sono quantomeno decisivi. BUIO ROSSO.



ALFA ROMEO – 4 Come tutte le vetture motorizzate Ferrari patisce maledettamente il circuito austriaco. A Raikkonen e Giovinazzi serviva il giro perfetto per superare almeno il primo step di qualifica. Non è arrivato. FIACCHI. Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Luglio 2020, 18:16

