Carlos Sainz, il messaggio della McLaren alla Ferrari (in italiano): «Abbiate cura di lui»

Carlos Sainz è pronto a trasferirsi dalla McLaren alla Ferrari e la scuderia britannica invia un toccante messaggio ai rivali di sempre per salutare il pilota spagnolo.

Diversi dipendenti della McLaren, infatti, hanno deciso di mandare un messaggio direttamente alla Ferrari per un saluto molto sentito a Carlos Sainz. L'italiano è un po' zoppicante ma assolutamente comprensibile ed è il caso di apprezzare lo sforzo: il contenuto è assolutamente di classe. «Ai nostri amici della scuderia Ferrari e ai loro tifosi: oggi vogliamo mandarvi un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali, rispettiamo la nostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con il team rosso, McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siete i nostri avversari ma anche amici, abbiamo rispetto per la scuderia e per i suoi tifosi» - le parole degli operatori McLaren - «In questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci il prossimo anno sulle piste, ciao e buon Natale!».

💬 A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi. 🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪.#AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF — McLaren (@McLarenF1) December 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 15:17

