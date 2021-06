Euro 2020, le partite di martedì 29 giugno: Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina chiudono gli ottavi

A Euro 2020 oggi, 29 giugno, ultima giornata degli ottavi di finale. Si partirà alle ore 18 con il clou a Wembley, dove andrà in scena Inghilterra-Germania. Tra i protagonisti attesi tra i padroni di casa Harry Kane, che finora ha deluso: "Ho sempre detto che da attaccante si attraversano degli incantesimi: buoni incantesimi e a volte incantesimi che semplicemente non ti vanno bene. Per me la cosa più importante è che stiamo vincendo le partite". Mentre il ct tedesco Joachim Löw avvisa i suoi: "La squadra inglese è cresciuta molto negli ultimi tre anni. Alla Coppa del Mondo hanno dimostrato di essere tra le migliori nazionali al mondo. Hanno molti giocatori della Premier League che sono abituati a un ritmo alto e che sono davvero forti. Hanno vari elementi veloci, quindi nel complesso hanno tanta qualità".

Alle ore 21 invece all'Hampden Park di Glasgow invece sarà la volta di Svezia-Ucraina. Il ct ucraino, l'ex milanista Andriy Shevchenko ha ammesso: "Dobbiamo essere molto cauti sui calci piazzati perché la Svezia ne fa un grande uso. Sarà anche molto importante vincere le seconde palle. Ci saranno molte battaglie in campo e, naturalmente, abbiamo bisogno di essere efficaci in attacco". Mentre l'attaccante Marcus Berg ha detto: "Per la maggior parte delle persone forse siamo favoriti, ma li rispettiamo molto. Ovviamente è una squadra che crediamo di poter battere se giochiamo al meglio. Puntiamo ad alzare il nostro gioco di un livello rispetto alle nostre gare precedenti”.

IL PROGRAMMA

Ore 18 - Inghilterra-Germania - SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Ore 21 - Svezia-Ucraina - RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Martedì 29 Giugno 2021

